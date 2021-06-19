В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус объявил о новом температурном рекорде в Санкт-Петербурге. Термометры зафиксировали 29,9 градуса по Цельсию.

Таким образом на 0,1 градуса был побит рекорд 1905 года. Окончательные значения сегодняшней температуры будут известны после 21.00.

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Петербурге и Ленинградской области с 18 по 24 июня.

Ранее Pravda.Ru сообщала о надвигающейся аномальной жаре в Москве и других регионах центральной России. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие пять дней температура будет повышаться до 34 градусов по Цельсию.

Вильфанд уточнил, что "волна тепла" очень опасна для здоровья.

"Это опаснейшее явление, потому что при нем происходит нарушение функционирования организма человека. И оно сейчас наступает в Москве", — заявил Вильфанд.