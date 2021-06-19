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Москва второй день подряд бьёт рекорд по суточному приросту COVID-19

Общество

За последние сутки в Москве выявлено 9 120 случаев заболевания COVI-19. Это новый рекорд по дневному приросту за всё время пандемии.

Москва второй день подряд бьёт рекорд по суточному приросту COVID-19

18 июня в Москве было выявлено 9 056 случаев, а до этого максимум был зафиксирован в октябре 2020 года.

Власти столицы ранее ужесточили ограничения из-за коронавируса. Отменены многие зрелищные мероприятия. Больницы перестали принимать плановых пациентов без прививки от COVID-19. В столице введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

По словам мэра города Сергея Собянина, в Москве циркулирует изменённый "индийский" штамм коронавируса, который уже называют "московским". Эксперты считают, что он более заразный и приводит к более тяжёлым последствиям.

Ситуация с COVID-19 в России

Всего в России выявлено 17 906 случаев COVID-19, что соответствует значениям 31 января. Резкий скачок наблюдается также в Московской области — 1 456 случаев, что на 200 больше, чем 18 июня.

Более 200 случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге (996), Нижегородской области (231) и Бурятии (226).

Также повышается показатель смертности — за последние сутки от COVID-19 скончались 466 человека.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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