Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил об изменении и ухудшении симптомов протекания заболевания COVID-19. По его прогнозам, россияне, которые не получат вакцину в следующую волну коронавируса, будут тяжелее болеть и быстрее умирать.
По словам специалиста, в последнее время наблюдается повышение смертности от коронавируса. У некоторых пациентов наблюдается быстрое развитие пневмонии, после чего подключать к аппаратам ИВЛ их необходимо на 5-6 день болезни.
"Если ускоряется появление симптомов, то и лечение должно быть крайне интенсивным с самого начала. А это означает, что если так пойдет и дальше, то на четвёртой волне непривитое населении станет умирать на третий день болезни", — приводит ОСН слова Нурисламова.
Врач призвал российских граждан сделать прививку. Он отметил, что люди, которые получат вакцину, смогут более легко перенести болезнь, даже если подхватят вирус.
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