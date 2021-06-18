Московским больницам запретили принимать пациентов без прививки от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы выступил с заявлением по поводу ограничения в госпитализации плановых пациентов из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Ведомство подтвердило, что плановое лечение пациентов, которые не прошли вакцинацию, осуществляться не будет.

При обращении в больницу необходимо предоставить сертификат о получении вакцины. Вместе с тем, уверяют в департаменте, гражданам, которые имеют противопоказания к вакцинации, помощь оказываться будет.

"Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией", — говорится в заявлении.

Исключения составляют пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Им плановая помощь будет оказываться в прежнем режиме. Также не изменятся правила оказания паллиативной помощи.

Отдельно в департаменте отметили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться всем жителям Москвы вне зависимости от статуса вакцинации.