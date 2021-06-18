Департамент здравоохранения Москвы выступил с заявлением по поводу ограничения в госпитализации плановых пациентов из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Ведомство подтвердило, что плановое лечение пациентов, которые не прошли вакцинацию, осуществляться не будет.
При обращении в больницу необходимо предоставить сертификат о получении вакцины. Вместе с тем, уверяют в департаменте, гражданам, которые имеют противопоказания к вакцинации, помощь оказываться будет.
"Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией", — говорится в заявлении.
Исключения составляют пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Им плановая помощь будет оказываться в прежнем режиме. Также не изменятся правила оказания паллиативной помощи.
Отдельно в департаменте отметили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться всем жителям Москвы вне зависимости от статуса вакцинации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Оценку встречи лидеров РФ и США успели дать многие политики и эксперты. Но как выглядели президенты с точки зрения эксперта по распознаванию лжи?