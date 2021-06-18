Мария Захарова пояснила суть нового закона о "приземлении" ИТ-гигантов

Представитель МИД Мария Захарова объяснила, для чего нужен закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Она отметила, что Россия защищается от "цифрового произвола".

Государственная Дума РФ в третьем окончательном чтении приняла проект федерального закона, который получил условное название о "приземлении" ИТ-гигантов.

Мария Захарова отметила, что закон преследует цель создать прозрачный и эффективный механизм взаимодействия и обратной связи между государством и крупными Интернет-компаниями. Делается это, по словам дипломата, с целью защиты прав и законных интересов российских граждан.

"На практике это означает, что все ИТ-операторы с ежедневной аудиторией свыше полумиллиона пользователей будут обязаны создать на территории России свои представительства с оформлением юридического лица", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

ИТ-операторам избежать ответственности не удастся

Мария Владимировна подчеркнула, что теперь ИТ-операторам не удастся избежать ответственности за свои действия при цифровом произволе.

"Закон устанавливает вполне осязаемую ответственность за безответственное поведение. Среди предусмотренных им мер воздействия, которые будут применяться по нарастающей в зависимости от степени готовности "штрафников" выполнять законные предписания компетентных органов, — запрет на размещение рекламы на ресурсах таких ИТ-операторов, на проведение платежей в их адрес, понижение либо вовсе исключение их профилей в поисковой выдаче. Особенно злостные нарушители будут частично или полностью заблокированы на территории России", — объяснила представитель МИД.

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