Геннадий Онищенко оценил идею запретить женщинам употреблять алкоголь

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили с инициативой запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь.

Согласно проекту Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, страны должны повышать осведомлённость населения о негативном влиянии алкоголя на организм, сообщает сайт Москва 24.

В документе говорится о том, что детям, беременным и женщинам детородного возраста следует уделить особое внимание. Это связано с тем, что употребление алкоголя до и во время беременности может спровоцировать у ребёнка развитие патологий. Кроме того, алкоголь негативно влияет на физическое и психологическое состояние матери.

Данную инициативу прокомментировал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Он подтвердил негативное влияние спиртного на развитие детей, подчеркнув, что если женщина начала употреблять алкоголь ещё до зачатия, то зависимость метаболизма от наличия или отсутствия в крови алкоголя уже будет.

"Если женщина употребляет алкоголь во время вынашивания плода, это может привести к его отставанию в развитии, включая умственную отсталость", — пояснил Онищенко.

Женский алкоголизм не лечится

Женский алкоголизм считается самым тяжёлым и в отличие от мужского его практически невозможно вылечить, подчеркнул Онищенко.

Употребление алкоголя противоречит женской физиологии. Но в последние 20-30 лет эта проблема усилилась.

"На женщину природа наложила особую функцию, поэтому к ней особые требования", — заявил Онищенко.

Можно ли запретить продажу алкоголя женщинам?

Вряд ли удастся женщинам детородного возраста запретить употреблять алкоголь, но к данной проблеме необходимо привлечь внимание.

Чтобы женщины осознали всю опасность потребления алкоголя, необходимо проводить воспитательную работу с молодёжью.

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов считает, что инициатива ВОЗ может носить только рекомендательный характер. Запретить отпускать алкоголь российским женщинам в магазинах не получится.

"Это нарушение наших базовых конституционных и признанных нами международно-правовых принципов о равенстве всех перед законом и судом вне зависимости от пола, расовой, религиозной и иной принадлежности", — заключил Некрасов.