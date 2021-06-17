"Думай, что говоришь": Милов в пятый раз проиграл в суде Пригожину

Бизнесмен Евгений Пригожин выиграл еще один суд по иску о защите чести и достоинства. Виновным по обвинению в клевете на предпринимателя признан Владимир Милов.
Теперь соратник Алексея Навального обязан удалить все лживые материалы о предпринимателе и выплатить 60 тыс. рублей в качестве морального ущерба. Сделать это нужно в течение десяти дней. Каждый просроченный день будет стоить Милову тысячу рублей — такова судебная неустойка за неисполнение судебного решения.
"Обязал в течение 10 дней удалить их из публичного доступа, установил судебную неустойку за неисполнение решения в размере одной тысячи рублей в день и взыскал компенсацию причиненного морального вреда в размере 60 тысяч рублей", — написали в пресс-службе компании "Конкорд".
Ранее Пригожин выиграл по аналогичному иску против Милова, который долгое время безнаказанно распространял против бизнесмена недостоверную информацию.
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