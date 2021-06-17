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Лучше, чем в Майами: москвичам рассказали о погоде на выходные

Общество

Недовольные ранее погодой москвичи, похоже, могут наконец вздохнуть с облегчением: выходные в столице будут жаркими.

Лучше, чем в Майами: москвичам рассказали о погоде на выходные

Как сообщает "Вечерняя Москва", метеоролог Александр Голубев дал следующий прогноз: в столице будет не только жарко, но и очень сухо.

Ожидается повышение температуры до +31 градуса, что, согласно данным сервиса Gismeteo, жарче, чем в известном своими пляжами Майами. Американский город, к слову, ещё и зальёт дождями, тогда как москвичи смогут насладиться ясным небом.

"Конец рабочей недели и предстоящие выходные будут не только жаркими, но и даже засушливыми", — объяснил специалист.

За жаркую и по-настоящему летнюю погоду москвичам стоит сказать "спасибо" азорскому антициклону.

"Можно сказать, что к нам идёт засуха, поэтому перед выходом на улицу не забывайте надевать головной убор", — порекомендовал синоптик москвичам.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Наталия Красовская
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