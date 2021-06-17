Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков предупредил таксистов и водителей автобусов об обязательной вакцинации. С 15 июля водители, которые не поставят прививку, получат запрет на работу.
Таксистов отключат от агрегаторов, а водителей автобусов снимут с рейсов. Контролировать вакцинацию будут сотрудники ГИБДД. Таксисты будут обязаны показать справку о прохождении вакцинации.
Власти региона обещают проинформировать о нововведениях всех работников такси. Месяц дан таксистам, чтобы они успели поставить хотя бы один компонент вакцины.
"Мы до каждого водителя доведем информацию о том что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси, к работе допускаться не будут", — приводит РИА "Новости" слова Трескова.
16 июня власти Московской области приняли решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. По подсчётам правительства региона, обязательной вакцинации подлежат около 670 тыс. человек.
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