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Таксистов, отказавшихся от вакцины, отключат от агрегаторов в Подмосковье

Общество

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков предупредил таксистов и водителей автобусов об обязательной вакцинации. С 15 июля водители, которые не поставят прививку, получат запрет на работу.

Таксистов, отказавшихся от вакцины, отключат от агрегаторов в Подмосковье

Таксистов отключат от агрегаторов, а водителей автобусов снимут с рейсов. Контролировать вакцинацию будут сотрудники ГИБДД. Таксисты будут обязаны показать справку о прохождении вакцинации.

Власти региона обещают проинформировать о нововведениях всех работников такси. Месяц дан таксистам, чтобы они успели поставить хотя бы один компонент вакцины.

"Мы до каждого водителя доведем информацию о том что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси, к работе допускаться не будут", — приводит РИА "Новости" слова Трескова.

16 июня власти Московской области приняли решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. По подсчётам правительства региона, обязательной вакцинации подлежат около 670 тыс. человек.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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