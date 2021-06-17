Разработчик "ЭпиВакКороны" назвал срок действия вакцины

Директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через девять месяцев после введения вакцины "ЭпиВакКорона" у привитых исчезают антитела к COVID-19. Недавно в научном центре стали известны результаты исследования на добровольцах.

Тесты на антитела, которые были взяты на третий и шестой месяц после введения вакцины показали стопроцентный результат. В девять месяцев антитела отсутствовали почти у половины добровольцев.

"В 3 и 6 месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В 9 месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", — заявил Максютов в эфире "России 24".

"ЭпиВакКорона" - одна из российских вакцин, которые применяются для массовой вакцинации в России. Препарат разработан на основе пептидов, а не живого вируса, как другие вакцины. Из-за этого разработку "Вектора" называют самой безопасной для получателей вакцин.