Журналистка Ксения Собчак тезисно расписала основные мысли лидеров двух стран — Джо Байдена и Владимира Путина.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве продлилась более трёх часов.
По итогам беседы Ксения Собчак в своём Telegram-канале выделила главные озвученные мысли двух президентов.
— В ближайшее время произойдет возвращение послов США и России;
— США поддерживают те российские организации, действия которых направлены на сдерживание РФ;
— Про Навального: "Этот человек знал, что нарушает действующие в РФ законы. Он сознательно хотел быть задержанным”.
— Последствия смерти Навального были бы "разрушительными" для России;
— России предложили список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых нужно запретить кибератаки;
— Повестка США — не против России. Путин по-прежнему считает, что американцы хотят его сместить, но не думаю, что это вера является его движущей силой;
— Не думаю, что Путин хочет новой Холодной войны;
— Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными.
Путин на встрече в Женеве провёл аналогию между протестами в России с активностью BLM и атакой на Капитолий в Америке.
"Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И не допустит этого”, — отметил Владимир Владимирович.
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