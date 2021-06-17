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Собчак сравнила слова Байдена и Путина после их встречи в Женеве

Общество

Журналистка Ксения Собчак тезисно расписала основные мысли лидеров двух стран — Джо Байдена и Владимира Путина.

Собчак сравнила слова Байдена и Путина после их встречи в Женеве

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве продлилась более трёх часов.

По итогам беседы Ксения Собчак в своём Telegram-канале выделила главные озвученные мысли двух президентов.

Высказывания Путина после беседы с Байденом

— В ближайшее время произойдет возвращение послов США и России;

— США поддерживают те российские организации, действия которых направлены на сдерживание РФ;

— Про Навального: "Этот человек знал, что нарушает действующие в РФ законы. Он сознательно хотел быть задержанным”.

Слова Джо Байдена после встречи с Путиным

— Последствия смерти Навального были бы "разрушительными" для России;

— России предложили список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых нужно запретить кибератаки;

— Повестка США — не против России. Путин по-прежнему считает, что американцы хотят его сместить, но не думаю, что это вера является его движущей силой;

— Не думаю, что Путин хочет новой Холодной войны;

— Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными.

Путин на встрече в Женеве провёл аналогию между протестами в России с активностью BLM и атакой на Капитолий в Америке.

"Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И не допустит этого”, — отметил Владимир Владимирович.

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Прибытие Владимира Путина в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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