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Третьего не дано: Кадыров выдвинул населению Чечни ультиматум по вакцинации

Общество

Эпидемиологическая обстановка в Чечне находится под контролем, но лучше бы населению проявить сознательность и вакцинироваться, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров.

Третьего не дано: Кадыров выдвинул населению Чечни ультиматум по вакцинации

На данный момент в Чечне сделали прививку от коронавируса около четверти населения, подлежащего вакцинации. Это неплохие показатели, если учесть, что в среднем по России вакцинировано около 10% населения. Однако резкое ухудшение эпидемиологической обстановки обязывает власти принимать срочные меры по защите населения от опасной инфекции. Поэтому глава Чечни Рамзан Кадыров предложил жителям республики незатейливый выбор.

"Единственный выход, как заявляют специалисты, это вакцинация. Поэтому, пользуясь случаем, я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам", — сообщил Рамзан Ахматович на своей странице ВКонтакте.

Кадыров напомнил, что отказ от вакцинации может привести к весьма печальным последствиям. С населением будет проведена разъяснительная работа, добавил он.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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