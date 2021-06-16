Жителей Москвы предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре

В ближайшие дни в Москве установится летняя погода, заявил в интервью RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Лето пришло окончательно. В последние четыре дня у нас температура выше нормы, причём в последние три дня почти на 5 °С выше нормы. Эта тенденция сохраняется на ближайшую неделю", — рассказал синоптик.

В столице ожидается малооблачная погода без осадков.

Атмосферное давление будет повышаться, к 18 июня оно достигнет максимальных значений и составит 758 мм рт. ст.

"Ночные температуры — +11…+14 °С. К понедельнику — +17…+22 °С ночью. Дневные — +24…+26 °С, в пятницу +26…+28 °С. В субботу ещё жарче: +28…+30 °С. В воскресенье и в понедельник- +27…+32 °С", — пояснил синоптик.

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