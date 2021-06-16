В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

По сведениям Pravda.Ru, Роспотребнадзор может ввести обязательную вакцинацию работников сферы обслуживания в Крыму. Таким образом в России может появиться третий регион, в котором вакцину будут вводить принудительно.

Ранее с подобными решениями выступили власти Москвы и Подмосковья. В столице предприятия обязаны провакцинировать 60% сотрудников в ближайшие две недели.

В Крыму к обязательной вакцинации готовят работников:

торговли;

общепита;

общественного транспорта;

образования, здравоохранения, соцзащиты;

салонов красоты, фитнес-клубов;

прачечных, химчисток и т.п.;

банковских и почтовых отделений;

ЖКУ;

учреждений культуры.

На данный момент в Крыму провакцинировано 265 850 человек, из них 198 895 людей получили прививку полностью. По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать более 909 тыс. крымчан.

"Мы сейчас должны, как минимум, в два раза увеличить темпы вакцинации среди населения, поэтому я вас прошу проявить гражданскую ответственность", — заявил министр.

В Крыму действуют 120 пунктов вакцинации. За последние сутки было выявлено 144 случая заражения COVID-19.