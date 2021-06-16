Губернатор Кубани не собирается закрывать курорты из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. По его словам, курортные города на летний сезон закрываться не будут.

"Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений", — приводит администрация Кубани слова Кондратьева.

16 июня в Краснодарском крае было выявлено 100 случаев COVID-19, после чего количество зарегистрированных с "ковид" с начала пандемии пациентов превысило 50 тыс. Активных случаев на данный момент - 2 196.

Губернатор попросил туристов соблюдать существующие ограничения. В частности, необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в администрации напомнили, что существуют ограничения по работе объектов потребительской сферы и гостиниц.

Кроме того, Кондратьев попросил жителей и гостей края более активно вакцинироваться.

"Туристическая отрасль, наши санатории и гостиницы, уже готовы работать в этих условиях. Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться", — заявил Кондратьев.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Крым ждут новые "ковидные" ограничения.