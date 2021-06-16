Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные на 16 июня. За сутки в России было выявлено 13 397 случаев заболевания COVID-19.
Выписано из больниц 10 256 пациентов. Также было зафиксировано 396 летальных исходов.
В целом по России увеличивается количество активных случаев COVID-19 - более 293 тыс. человек. Неделю назад этот показатель едва превышал 270 тыс.
В Москве выявлено 5 782 заболевших коронавирусом. Это на тысячу меньше, чем днём ранее. 15 июня оперштаб отчитался о 6 805 новых случаев COVID-19.
Вместе с тем, увеличилось количество смертельных исходов. 16 июня оно составило 75 случаев, что является максимумом за последнее время.
Также сложная ситуация наблюдается в Московской области. За последние сутки выявлено 1 187 случаев коронавируса. Третий день подряд в Подмосковье более тысячи новых пациентов с COVID-19.
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