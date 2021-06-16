"Московский" штамм COVID-19 оказался мутантом "индийского"

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве выявлена циркуляция изменённого "индийского" штамма COVID-19. По его словам, вакцинация поможет избежать более резкого скачка заболеваемости в столице.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский", — приводит "Интерфакс" слова Гинцбурга.

За последнюю неделю в Москве выявляют в среднем 6 150 случаев заражения коронавирусом. До этого средний показатель за семь дней составлял 3065 случаев, то есть COVID-19 выявляют в два раза больше.

По словам Гинцбурга, вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против индийского штамма. Разработчики ожидают, что и против вируса-мутанта препарат сработает.

"Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях — есть снижение в1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от "уханьских" штаммов. Это совсем некритично", — заявил Гинцбург.

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