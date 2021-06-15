Среди жителей Подмосковья, сделавших прививку от COVID-19, разыграют квартиру

Среди жителей Подмосковья, сделавших первый укол вакцины от COVID-19 в период с 15 по 25 июня, разыграют квартиру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьёва.

Согласно условиям акции, прививка должна быть сделана в пунктах вакцинации Минздрава Московской области.

В розыгрыше сможет принять участие любой россиянин старше 18 лет. Адрес регистрации значения не имеет.

Как принять участие в акции

Желающим принять участие в акции, с 15 до 25 июня на региональном портале госуслуг нужно кликнуть на баннер акции и указать все необходимые данные.

Итоги розыгрыша будут объявлены 27 июня, в 19:00, в прямом эфире телеканала "360". Счастливый обладатель недвижимости получит уведомление по смс и на электронную почту, указанные при регистрации.

Подарок за вакцинацию

Победитель акции получит квартиру в ЖК "Новая Пролетарка".

Жилищный комплекс расположен в экологически чистом районе — на территории границы заповедника в 15 километрах от Серпухова и Чехова, рядом сосновый лес и река Нара.

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