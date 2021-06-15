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Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса

Общество

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о появлении нового штамма коронавируса в России. По словам врача, его можно назвать "московским".

Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса

Ранее Pravda.Ru сообщала, что вакцину "Спутник V" исследуют на противодействие "московскому" штамму.

В столице сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19, который выше, чем в среднем по России. По словам Болибока, новый штамм и стал причиной роста "ковидных" больных.

"Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского, штамма", — приводит URA.RU слова Болибока.

По его словам, эта мутация COVID-19 стала распространяться внутри России. Возможно, штамм возник не в самой Москве, но попав в мегаполис, стал быстро распространяться.

Также иммунолог отметил, что может наблюдаться повышение количества смертей из-за того, что привычные схемы лечения не срабатывают. Болибок привёл слова главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который ранее говорил о более молодых и более тяжёлых пациентах.

В НИЦ имени Гамалеи отметили, что официальные заявления по "московскому" штамму COVID-19 пока делать рано. Доктор Анатолий Альтштейн подтвердил начало третьей волны коронавируса, но вызвана она может быть и ввезёнными штаммами. В любом случае, новая мутация вируса более заразна.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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