EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жирков завершил карьеру в сборной России
Выяснилось, с кем проводит время супруг Бородиной Курбан Омаров
"Нефтяная экспансия" довела Норвегию до иска в ЕСПЧ
Собчак восторженно оценила издевательства Губерниева над Бузовой
Песков высказался о темпах вакцинации россиян от "короны"
Путин отказался оценивать работу Черчесова в сборной России
Эксперт призвал россиян покупать валюту до встречи Путина и Байдена
"Как говорится, несёт байду": эксперт об очередном комментарии Байдена
Сотрудница МИД получила срок за растрату 1 млн долларов

Разработчик "Спутника V" проводит исследования "московского" штамма COVID-19

Общество

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург не дал ответа на вопрос об эффективности вакцины "Спутник V" против "московского" штамма COVID-19. По его словам, в этом направлении сейчас проводятся исследования.

Разработчик "Спутника V" проводит исследования "московского" штамма COVID-19

"В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования",- приводит "РИА Новости" слова Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявлял, что в России может существовать множество штаммов коронавируса, которые будут отличны по своим свойствам и воздействию на человека. Он допустил появление "московской" мутации COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "взрывном" скачке заболеваемости COVID-19 в Москве. В столице усилен контроль за существующими ограничениями. Кроме того, неделя с 15 по 19 июня объявлена нерабочей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Осторожно, правда о коронавирусе
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Жирков завершил карьеру в сборной России
Выяснилось, с кем проводит время супруг Бородиной Курбан Омаров
Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Ванны с добавками. Приятное с полезным
Тверские следователи прекратили уголовное преследование скандально известного ректора ТГМУ
Разработчик "Спутника V" проводит исследования "московского" штамма COVID-19
"Нефтяная экспансия" довела Норвегию до иска в ЕСПЧ
Чего точно не стоит ожидать от переговоров Путина и Байдена
Собчак восторженно оценила издевательства Губерниева над Бузовой
Популярное
Общество
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.

Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
Новости Украины
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
Политика. Новости и аналитика
Белорусские самолёты боятся летать над Крымом
Общество
Мария Захарова в заявлениях G7 насчёт России увидела явное противоречие
Вячеслав Шпаковский Ракетная баржа вступает в бой Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов
Общество
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Мир. Новости мира
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Российский шоу-бизнес
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников