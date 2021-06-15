Разработчик "Спутника V" проводит исследования "московского" штамма COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург не дал ответа на вопрос об эффективности вакцины "Спутник V" против "московского" штамма COVID-19. По его словам, в этом направлении сейчас проводятся исследования.

"В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования",- приводит "РИА Новости" слова Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявлял, что в России может существовать множество штаммов коронавируса, которые будут отличны по своим свойствам и воздействию на человека. Он допустил появление "московской" мутации COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "взрывном" скачке заболеваемости COVID-19 в Москве. В столице усилен контроль за существующими ограничениями. Кроме того, неделя с 15 по 19 июня объявлена нерабочей.

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