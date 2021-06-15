Эксперты назвали стоимость автопутешествия в Сочи для россиян

Компании "СберАвто" и "Эвотор" подсчитали стоимость поездки на автомобиле на отдых этим летом. Расчёт был произведён для семьи из четырёх человек по маршруту "Москва — Сочи".

В среднем на такое автопутешествие будет потрачено 25,5 тыс. рублей в одну сторону. Дорога займёт 35 часов, утверждают эксперты. Расчёт сделан для трассы М4, остановки на обед в Воронеже и ночёвки в Ростове-на-Дону.

Больше всего россиянам придётся потратить на подготовку автомобиля к поездке, бензин и ночёвку.

Платные участки М4 — 1 750 рублей.

Расходы на бензин — 6 127 рубля.

Подготовка автомобиля к поездке — 5 960 рублей (замена масла и фильтров, аптечка, набор автомобилиста, жидкость омывателя).

Автомобильные подушки — 720 рублей.

Вода и снеки в дорогу — 660 рублей.

Обед в кафе Воронежа — 1120 рублей.

Номер в гостинице в Ростове-на-Дону — 3744 рубля.

Ужин в Ростове-на-Дону — 1280 рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.