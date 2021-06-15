Компании "СберАвто" и "Эвотор" подсчитали стоимость поездки на автомобиле на отдых этим летом. Расчёт был произведён для семьи из четырёх человек по маршруту "Москва — Сочи".
В среднем на такое автопутешествие будет потрачено 25,5 тыс. рублей в одну сторону. Дорога займёт 35 часов, утверждают эксперты. Расчёт сделан для трассы М4, остановки на обед в Воронеже и ночёвки в Ростове-на-Дону.
Больше всего россиянам придётся потратить на подготовку автомобиля к поездке, бензин и ночёвку.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.