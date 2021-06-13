Власти Москвы разыграют автомобили среди привившихся от COVID-19

Мэр Москвы Серегй Собянин объявил о старте акции для горожан, которые сделают вакцину от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Москвичи будут участвовать в розыгрыше автомобилей.

"Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19", — обосновал решение властей Собянин.

Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Всего будет разыграно 20 автомобилей. Деньги на акцию выделили партнёры мэрии — "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД и другие, сообщил Собянин в своём блоге.

Ранее сообщалось, что ситуация в Москве с коронавирусом резко ухудшается. Суточное количество заразившихся растёт пятый день подряд примерно на тысячу человек. 12 июня Собянин объявил режим нерабочих дней с 15 по 19 июня.