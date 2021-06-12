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В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

Общество

В субботу, 12 июня, в Москве прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу. Ларису Кужугетовну похоронили на Троекуровском кладбище.

В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу

Ранее, 10 июня, стало известно, что депутат Государственной думы от Республики Тыва Лариса Кужугетовна Шойгу скончалась после тяжёлой продолжительной болезни. Об этом сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Сегодня в Москве попрощались с Ларисой Кужугетовной. В церемонии прощания приняли участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и коллеги Ларисы Шойгу по Госдуме.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке.

С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны.

Светлая память", — приводит слова Вячеслава Володина сайт Госдумы.

Лариса Кужугетовна Шойгу — старшая сестра Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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