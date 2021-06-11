Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете для иностранных граждан услуг суррогатного материнства.
Данную инициативу поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в комитете по вопросам семьи, женщин и детей.
Авторами инициативы стали Пётр Толстой, Василий Пискарёв, Николай Земцов, Инга Юмашева и сенатор РФ Маргарита Павлова.
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