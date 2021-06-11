Жизнь в офисе: как сохранить здоровье на рабочем месте

Есть мнение, что офисные привычки могут рассказать о сотруднике больше, чем его резюме.

Офисная работа оказывает заметное влияние на здоровье человека.

Так, по статистике, более 50% офисных сотрудников уже за первые полгода набирают лишние килограммы. В первую очередь это связано с несбалансированным, нерациональным питанием.

"При интенсивной умственной работе мозг нуждается в большом количестве энергии, в глюкозе, и это топливо, конечно, проще всего взять из простых углеводов. Поэтому и идут в ход конфеты, пирожки, мармелад и шоколад", — пояснила терапевт, диетолог Ольга Лушников.

Специалист советует офисным сотрудникам не пренебрегать полноценным завтраком и брать с собой на обед здоровую пищу или обедать в кафе.

Как сообщает сайт Москва 24, качестве здорового перекуса можно использовать орешки, чипсы из водорослей и овощей. Также следует отказаться от привычки пить чай и кофе со сладостями.

Лежачий камень

Офисные сотрудники ведут малоподвижный образ жизни. В среднем восемь часов они проводят за компьютером, а на работу и с работы добираются на машине.

К этому следует добавить стресс, поэтому лишние вес и другие проблемы со здоровьем у служащих неизбежны.

Чтобы этого не допустить, врач советует делать по утрам зарядку, а на работе каждые 1,5-2 часа вставать и двигаться, выполняя руками простые упражнения или просто ходить. Вечером полезно совершить получасовую прогулку.

Сплетни

Офисные сотрудники славятся привычкой посплетничать о коллегах. Лучше не ввязываться в беседы, в которых активно обсуждается чужая личная жизнь.

Практикующий психолог Ольга Хабибулина отмечает, что обычно сплетни распускают те, кому не интересна собственная жизнь.

"А если вы сами сплетничаете и осознаете, что вам пора с этим завязать, займитесь своей жизнью. Когда же сплетники говорят про вас, представляйте, что кто-то тратит на вас свою энергию и принимайте ее с благодарностью. Помните, что все, что говорит такой человек, на что обращает внимание, он говорит о себе и про себя, это его скрытое поведение или скрытые желания", — пояснила специалист.

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