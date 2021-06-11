Руслан Осташко в ближайшее время решит, что делать с техникой ФБК*

Руслан Осташко в ходе комиссионных торгов сумел выкупить технику "Фонда борьбы с коррупцией"*. О приобретении имущества ФБК* журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Осташко провел опись приобретенного имущества и опломбировал его, после чего планируется отвезти технику на хранение в банковскую ячейку. Вся процедура была снята на видео.

Руслан Осташко в ближайшее время решит, что делать с техникой ФБК*

"Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время", — отметил Осташко в новости о покупке.

Техника из штабов ФБК*, изъятая в ходе обысков, была выставлена на торги ФССП. Судебные приставы установили цену в 960 тысяч рублей за 88 лотов. Среди них были Macbook Air за 20 тысяч рублей, Macbook Pro за 25 тысяч рублей и другая техника.

* включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России