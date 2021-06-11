В июне будет открыто авиасообщение между Крымом и Арменией

С 15 июня будет открыто авиасообщение между Симферополем и Ереваном. Об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.

Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы в Ереван с удобной стыковкой во Владикавказе. Самолёты будут вылетать раз в неделю по вторникам до 26 октября, время в пути составит 5 часов.

Запуск рейсов во Владикавказ и Ереван позволит расширить географию полётов до 63 направлений.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России договорились об открытии авиасообщения. Александр Лукашенко дал поручение правительству проработать вопрос организации перелётов из Минска в Симферополь.