С 15 июня будет открыто авиасообщение между Симферополем и Ереваном. Об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.
Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы в Ереван с удобной стыковкой во Владикавказе. Самолёты будут вылетать раз в неделю по вторникам до 26 октября, время в пути составит 5 часов.
Запуск рейсов во Владикавказ и Ереван позволит расширить географию полётов до 63 направлений.
Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России договорились об открытии авиасообщения. Александр Лукашенко дал поручение правительству проработать вопрос организации перелётов из Минска в Симферополь.
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С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.