Вильфанд высказался об "обиженных на погоду" москвичах

"Обиженным" на погоду жителям российской столицы ответил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что лето в плане температуры и погоды пока находится во вполне нормальном диапазоне.

Вильфанд прокомментировал московскую погоду ("отметившуюся", напомним, осадками, облачностью, порывистым ветром и дневными температурами в пределах 20-21 градуса) так: она весьма близка к "старым" нормам.

"Всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная", — уточнил эксперт для РИА "Новости".

Напомним, что согласно данным портала Gismeteo, в Москве уже на следующей неделе ожидается постепенное повышение температуры до +29 градусов, но дожди столицу не покинут.

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