Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт

Йогурт — один из самых популярных продуктов. Многие люди воспринимают его как символ здорового питания.

О том, на что следует обращать внимание при выборе этого продукта, в интервью телеканалу "Звезда" рассказала микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова.

Большое значение имеют плотность, густота и выделение сыворотки. Отсутствие сыворотки указывает на наличие стабилизаторов, которые её поглотили.

Также следует обращать внимание на состав продукта, в том числе дополнительные добавки, массовую долю сухих веществ в нём содержащихся. Чем их больше, тем йогурт вкуснее. Но при этом он более аллергенный.

Добавки в йогурте, например варенье, могут повлиять на кислотность продукта, который очень скоро станет невкусным.

Лучше покупать йогурты без добавок, которые можно при желании добавить в него самому.

Йогурт следует с осторожностью употреблять людям, страдающим аллергией.

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