В современном российском шоу-бизнесе уже давно не хватает настоящего творчества, а талант и профессионализм перестали играть значимую роль.
Многие артисты пытаются завоевать популярность, используя хайп и скандалы.
Один из ярких примеров тому — премия "Муз-ТВ", на которой некоторые артисты даже устроили трансгендерные переодевания.
О том, почему общество не отторгает данное явление, в интервью изданию Pravda.Ru рассказал поэт, историк литературы, глава старейшей в мировой истории поэтической студии "Луч" Игорь Леонидович Волгин.
"Культура обладает свойством саморегуляции, то есть понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо в культуре существует, а когда эти границы нарушаются, то тогда всё позволено.
Если преступить эти границы, но тогда вообще речь идёт об уничтожении искусства, ведь искусство — это фактор очень важный и культура в сознании мировом, и если там нет границ, то значит вообще нет границ между добром и злом.
Скандалы ради саморекламы
Сейчас некоторые артисты даже специально провоцируют скандалы ради пиара. Это уже такая политика отдельных деятелей культуры, они на это нацелены, так как с этого снимают дивиденды. Это не только некий такой культурный проект, это коммерческий проект — они стремятся получить больше лайков, подписчиков и так далее. Идёт такая гонка за популярностью.
Культура как отражение общества
Состояние современной культуры — это отражение состояния общества.
Когда само общество будет регулировать такие вещи, тогда оно будет отрицательно относиться к тому, что сейчас происходит.
Запретные меры тут не нужны, они только будут повышать рейтинг таких исполнителей.
Но бороться с этим нужно. Начинать, конечно, нужно с образования, только с этого, со школы, с высших учебных заведений, создания у подрастающего поколения понимания того, что такое хорошо, и что такое плохо, ведь молодёжь в интернете сидит и всю информацию берёт оттуда", — заключил эксперт.
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