Пригожин подал иск к сотрудникам "Эха Москвы"

Юристы российского бизнесмена Евгения Пригожина обратились в Пресненский районный суд Москвы с исковым заявлением против "Эха Москвы", главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова и главного редактора интернет-сайта Виталия Рувинского.

Как указано в сообщении пресс-службы компании "Конкорд", представители истца намерены добиться, чтобы СМИ удалило лживую информацию о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера". Также они настаивают на том, чтобы было дано опровержение недостоверных сведений.

"В случае не удаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда", — говорится в сообщении.

В заключение было отмечено, что, распространяя подобные материалы, журналисты "Эха Москвы" проявляют неуважительное отношение к своим читателям. В связи с этим пресс-служба "Конкорда" попросила их внимательнее подготавливать материалы, проверять используемую информацию и не игнорировать действующие законы страны.