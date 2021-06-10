Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновлённую статистику заболеваемости в России. За прошедшие сутки выявлено 11 699 случаев заражения (днём ранее — 10 407), что является максимальным показателем с 24 февраля.
Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве (5245), Санкт-Петербурге (859) и Подмосковье (801). В остальных регионах выявлено не более 200 новых пациентов с COVID.
В Москве такие показатели заболеваемости в последний раз фиксировались 15 января. Коэффициент распространения COVID за сутки возрос с 1,23 до 1,43, что соответствует показателям 1 октября.
В целом по России коэффициент распространения составляет 1,15. Это худший показатель с 14 октября.
Ранее сообщалось, что в Москве будут усилены проверки мер соблюдения безопасности. Вместе с тем, локдаун мегаполису пока не грозит.
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