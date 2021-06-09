Свет от экранов гаджетов ухудшает качество сна

Многие люди любят просматривать перед сном новостную ленту на смартфоне. Однако такая привычка может привести к негативным последствиям для здоровья.

Сон - неотъемлемая часть жизни человека. Во время сна в организме протекают важные физиологические процессы.

Спать рекомендуется в проветренном помещении и в темноте.

Дело в том, что из-за излучаемого смартфоном света нарушается выработка мелатонина. Кроме того, гаджет препятствует быстрому засыпанию, из-за чего продолжительно сна значительно сокращается, сообщает "Луки.ру".

Нормальная продолжительность сна составляет от семи до девяти часов. За это время мозг очищается от нейротоксинов. Если же этого не происходит, то у человека ухудшаются когнитивные функции.

Также могут обостриться хронические заболевания и усиливается стресс.

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