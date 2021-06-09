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Депутат Госдумы призвал "приучить" россиян отдыхать на родине

Общество

Введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения могли бы послужить толчком к развитию и популяризации внутреннего туризма.

Однако власти не воспользовались этой возможностью. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Лидер партии отметил, что в условиях ограничений цены на отечественных курортах повысились на 50-150%, а уровень сервиса при этом не улучшился.

Миронов призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства остановить рост цен на российских курортах и прекратить "грабёж российских туристов".

"Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма и приучить людей отдыхать в России", — заключил Миронов.

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