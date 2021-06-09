Генеральный директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что сегодня в ритуальной отрасли особенно востребованы технические новации. По его словам, ранее запущенные QR-коды памяти уже стали своего рода регулярно обновляемой "эпитафией".
"Сейчас мы запустили услуги QR-код памяти. При наведении на QR-код соответствующего гаджета появляется информация о человеке, которая может быть дополнена родственниками. Это такая постоянно пополняемая эпитафия с визуализированными образами, то самое ответвление физического носителя в мировой паутине. Это востребовано как что-то новое, как та самая дополненная услуга", — отметил Екимов в эфире программы "Отбой" на радиостанции "Говорит Москва".
Как добавил глава ГБУ "Ритуал", еще одна востребованная опция — замена в залах прощания традиционных экранов с фотографиями усопшего на массивные голографические системы. Кроме того, Артем Екимов обратил внимание, что цифровизация активно используется и в административных процессах ритуальной отрасли.
"Есть более значительный момент — цифровизация административных процессов. Я считаю важнейшим нашим последним достижением — цифровизацию всех архивов кладбищ города. То есть все сведения о 7 миллионах захороненных на наших некрополях сейчас находятся в цифре, в единых автоматизированных системах. Это захоронения с XVII века", — заявил он.
Екимов подчеркнул, что собрать такую масштабную электронную базу удалось примерно за полтора года. По его словам, в срок до полутора лет эта цифровая база данных станет доступна широкому кругу пользователей.
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