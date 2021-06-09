EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Подмосковья станут свидетелями редкого солнечного затмения
Лев Лещенко сравнил звёзд шоу-бизнеса с "недоразвитыми эмбрионами"
Кофе, ягоды и вино: какие продукты окрашивает зубную эмаль
Германия: "Северный поток-2" возможен только с транзитом газа через Украину
Победители конкурса PROбренд-2021 будут названы 30 июня
Медведев заявил, что "Единая Россия" будет вечной
Детские городки передадут собственникам земли
Эксперт посоветовал россиянам брать ипотеку прямо сейчас
"Хотят что-то украсть": Сурков оценил поведение Байдена перед встречей с Путиным

Глава ГБУ "Ритуал" рассказал о востребованности QR-кодов на могилах усопших

Общество

Генеральный директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что сегодня в ритуальной отрасли особенно востребованы технические новации. По его словам, ранее запущенные QR-коды памяти уже стали своего рода регулярно обновляемой "эпитафией".

Глава ГБУ "Ритуал" рассказал о востребованности QR-кодов на могилах усопших

"Сейчас мы запустили услуги QR-код памяти. При наведении на QR-код соответствующего гаджета появляется информация о человеке, которая может быть дополнена родственниками. Это такая постоянно пополняемая эпитафия с визуализированными образами, то самое ответвление физического носителя в мировой паутине. Это востребовано как что-то новое, как та самая дополненная услуга", — отметил Екимов в эфире программы "Отбой" на радиостанции "Говорит Москва".

Как добавил глава ГБУ "Ритуал", еще одна востребованная опция — замена в залах прощания традиционных экранов с фотографиями усопшего на массивные голографические системы. Кроме того, Артем Екимов обратил внимание, что цифровизация активно используется и в административных процессах ритуальной отрасли.

"Есть более значительный момент — цифровизация административных процессов. Я считаю важнейшим нашим последним достижением — цифровизацию всех архивов кладбищ города. То есть все сведения о 7 миллионах захороненных на наших некрополях сейчас находятся в цифре, в единых автоматизированных системах. Это захоронения с XVII века", — заявил он.

Екимов подчеркнул, что собрать такую масштабную электронную базу удалось примерно за полтора года. По его словам, в срок до полутора лет эта цифровая база данных станет доступна широкому кругу пользователей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
На Украине согласовали внешнеполитическую стратегию: от России хотят денег
Жители Подмосковья станут свидетелями редкого солнечного затмения
Гидраденит: что это такое, причины возникновения заболевания
К употреблению малины нужно относиться с осторожностью
Лев Лещенко сравнил звёзд шоу-бизнеса с "недоразвитыми эмбрионами"
В Москве скончался внук легендарных товарища Артёма и Долорес Ибаррури
Токсины в организме: шесть признаков
Синоптик предупредила об аномальном холоде в некоторых регионах России
Батл: магазинное молоко против домашнего - кто победил
Академик РАЕН: взрыв шаровой молнии на два порядка мощнее, чем у тринитротолуола
Популярное
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.

Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Цветы и растения
Горчица - зеленый спасатель огорода
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Мир. Новости мира
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников