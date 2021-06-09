В Москве скончался внук легендарных товарища Артёма и Долорес Ибаррури

Рубен Сергеев был прямым потомком основателя Донецко-Криворожской Республики Фёдора Сергеева и испанской революционерки Долорес Ибаррури.

В среду, 9 июня, в Москве скончался Рубен Артёмович Сергеев, сообщает "Свободная пресса". Историк умер от коронавирусной инфекции в возрасте 65 лет.

Отец Рубена Сергеева — Артём Фёдорович Сергеев, генерал-майор артиллерии, был одним из основателей зенитных ракетных войск СССР. После гибели своего отца — легендарного Фёдора Сергеева, больше известного под подпольной кличкой "товарищ Артём", он воспитывался в семье Иосифа Сталина вплоть до своего ухода в армию. Дружил с сыном Сталина Василием.

По материнской линии Рубен Сергеев приходился внуком не менее легендарной испанской революционерке Долорес Ибаррури: его отец был женат на её дочери.

"Потрясающий был человек, удивительный, взрывной, энергичный — чувствовались гены. Мог часами делиться поразительными рассказами и семейными преданиями. Я все мечтал записать его рассуждения, чтобы потом использовать в своей книге об Артеме. Но так и не успел…" — откликнулся на эту утрату в своём Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.