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Синоптик предупредила об аномальном холоде в некоторых регионах России

Общество

Несмотря на то, что по календарю наступило лето, в некоторых регионах России температура воздуха ночью снизиться до минусовой отметки, сообщил в интервью "360" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Синоптик предупредила об аномальном холоде в некоторых регионах России

"Холоднее обычного до конца текущей недели ожидается в Центральной и Южной Сибири, Приобье, Прииртышье, на берегах Енисея, в центральных районах Красноярского края, в Новосибирской, Омской, Томской областях. Там ожидаются заморозки, местами до -2 градусов. Дневные температуры прогнозируются ниже обычного", — пояснила синоптик.

Днём воздух в этих регионах прогреется до +15…+20 градусов, а к выходным — до +22 градусов. На юге России будет прохладнее обычного.

В Крыму ожидается от +20 до +25 градусов. Местами может быть прохладнее — от +18 до +20 градусов. На Кубани, Ставрополье температура воздуха установится на уровне +25…+26 градусов.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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