Автоэксперт поддержал идею снижения скорости авто в городах

Столичный отдел ГИБДД выступил с заявлением о поддержке снижения скорости движения с 60 км/ч до 30 км/ч на некоторых улицах городов. Данную позицию в интервью изданию RT прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, это сделать необходимо, ведь речь идёт о конкретных улицах, где высок риск сбить пешехода.

"В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит", — пояснил эксперт.

Также Моржаретто добавил, что согласно результатам проведённых исследований, если пешехода сбивают на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы остаться в живых.

Реализация данной инициативы, по словам автоэксперта, вполне реальна.

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