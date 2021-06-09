Бесхозными оказались детские городки, спортивные площадки и другие объекты благоустройства, профинансированные за счёт федеральных программ.
Они, безусловно, делают нашу жизнь комфортнее. Но мало их обустроить, на что, собственно, и выделялись федеральные средства. Их необходимо в течение многих лет:
Деньги на это должен выделять собственник. Но большую часть этих объектов никто пока не принял на баланс из-за отсутствия механизма перехода права собственности к владельцу земли.
Российские законодатели намерены урегулировать этот правовой вопрос как можно быстрее.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко заявил, что соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме РФ.
"Сенаторы нашего комитета уже дали поправки к законопроекту — нам важно принять его в максимально короткие сроки", — цитирует сенатора "Парламентская газета".
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