Глава ГИБДД против снижения максимальной скорости в городах

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что выступает против снижения скорости в городах. Ранее столичный отдел ГИБДД выступил с заявление о поддержке снижения скорости движения до 30 км/ч на некоторых улицах городов.

"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах", — приводит "РИА Новости" слова Черникова.

Также он добавил, что МВД категорически против снижения админпорога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Черников уточнил, что предлагающие такие решения заботятся не о безопасности, а о взимании штрафов с водителей.