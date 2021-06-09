Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что выступает против снижения скорости в городах. Ранее столичный отдел ГИБДД выступил с заявление о поддержке снижения скорости движения до 30 км/ч на некоторых улицах городов.
"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах", — приводит "РИА Новости" слова Черникова.
Также он добавил, что МВД категорически против снижения админпорога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Черников уточнил, что предлагающие такие решения заботятся не о безопасности, а о взимании штрафов с водителей.
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