Пригожин вновь подал в суд на Соболь

Российский бизнесмен Евгений Пригожин вновь обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности сторонницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Предприниматель потребовал компенсацию за причинение морального вреда.
Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что бизнесмен направил иск в Симоновский районный суд Москвы. Предприниматель призывает взыскать с Соболь компенсацию за распространение недостоверной информации во время интервью с журналистом издания "Царьград".
Ранее столичный Тверской районный суд подтвердил, что Соболь распространяла недостоверную и порочащую информацию. Согласно решению суда, материалы должны быть удалены. Также должно была опубликовано опровержение данной информации (решение по делу 02-2365/2020 от 10.11.2020). Московский городской суд подтвердил законность постановления 12.05.2021. Видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о бизнесмене, были удалены с сайта издания.
"Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что юристы компании "Конкорд" готовят два новых уголовных дела в отношении сторонников блогера Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь. Их обвиняют в распространении клеветнических заявлений. Ведется доследственная проверка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.