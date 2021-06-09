Пригожин вновь подал в суд на Соболь

Российский бизнесмен Евгений Пригожин вновь обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности сторонницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Предприниматель потребовал компенсацию за причинение морального вреда.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что бизнесмен направил иск в Симоновский районный суд Москвы. Предприниматель призывает взыскать с Соболь компенсацию за распространение недостоверной информации во время интервью с журналистом издания "Царьград".

Ранее столичный Тверской районный суд подтвердил, что Соболь распространяла недостоверную и порочащую информацию. Согласно решению суда, материалы должны быть удалены. Также должно была опубликовано опровержение данной информации (решение по делу 02-2365/2020 от 10.11.2020). Московский городской суд подтвердил законность постановления 12.05.2021. Видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о бизнесмене, были удалены с сайта издания.

"Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что юристы компании "Конкорд" готовят два новых уголовных дела в отношении сторонников блогера Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь. Их обвиняют в распространении клеветнических заявлений. Ведется доследственная проверка.