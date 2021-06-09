EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мужчина, расстрелявший приставов в Адлере, дал первые показания
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Муз-ТВ могут прикрыть, если Роскомнадзор найдёт там "гей-пропаганду"
61-летний должник в Адлере застрелил двух судебных приставов
Силовики показали беспорядок в квартире Хованского
Лобода уволила своего продюсера после громкого скандала с Киркоровым

Пригожин вновь подал в суд на Соболь

Общество

Российский бизнесмен Евгений Пригожин вновь обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности сторонницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Предприниматель потребовал компенсацию за причинение морального вреда.

Пригожин вновь подал в суд на Соболь

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что бизнесмен направил иск в Симоновский районный суд Москвы. Предприниматель призывает взыскать с Соболь компенсацию за распространение недостоверной информации во время интервью с журналистом издания "Царьград".

Ранее столичный Тверской районный суд подтвердил, что Соболь распространяла недостоверную и порочащую информацию. Согласно решению суда, материалы должны быть удалены. Также должно была опубликовано опровержение данной информации (решение по делу 02-2365/2020 от 10.11.2020). Московский городской суд подтвердил законность постановления 12.05.2021. Видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о бизнесмене, были удалены с сайта издания.

"Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что юристы компании "Конкорд" готовят два новых уголовных дела в отношении сторонников блогера Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь. Их обвиняют в распространении клеветнических заявлений. Ведется доследственная проверка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Пригожин вновь подал в суд на Соболь
Мифы о здоровье: Алкоголь, яйца, углеводы, норма воды в день
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Яйца виновны в развитии болезней сердца?
Способы лечения пресбиопии
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Новости Африки
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников