В ГИБДД считают незначительным количество жертв ДТП с электросамокатами

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что в общей массе количество жертв в результате ДТП с электросамокатами незначительно. Руководитель центра призвал слушать меньше "страшилок" по поводу участников движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Митрошин уточнил, что в 2019 году было зафиксировано четыре погибших в авариях с участием СИМ, в 2020 году — шесть погибших. По его словам, для каких-либо решений по электросамокатам необходимо "набрать определённую статистику".

Также глава научного центра ГИБДД отметил, что пользователи СИМ страдают одинаково с пешеходами. Это должно останавливать владельцев электросамокатов, которые хотят развить высокую скорость.

"Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности", — заявил Митрошин.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение самокатов по дороге должно регулироваться ГИБДД, а в пешеходных зонах скорость должна быть не выше скорости потока.

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