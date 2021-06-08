Автор прозаической книги "Дурдом" Елена Стефанович скончалась в возрасте 69 лет. Сын писательницы Максим сообщил, что мать умерла в реанимации краевой клинической больницы в Чите. Причина смерти не называется.
Стефанович стала известной после выхода книги "Дурдом" в 1988 году, которая разошлась тиражом в 1 млн экземпляров. Другие популярные книги автора - "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак" и "Лом-Баба". Всего написала более 20 книг.
Стефанович была членом Союза российских писателей и неоднократно получала журналистские и литературные премии.
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