Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники

Современные школьные учебники истории вызывают у многих вопросы — уж слишком большое количество фактических ошибок, искажающих прошлое страны и мира, смещающих акценты и не дающих подрастающему поколению знаний о реальных событиях в них содержится.

Поскольку Минпросвещения никак не может навести порядок, заняться этим решили общественные организации. Инициатором выступило общероссийское движение "Сильная Россия", которое сформировало рабочую группу из историков, педагогов, политологов, а также авторитетных представителей общественности: ветеранов войны, учёных, представителей коренных народов и национальных диаспор и т. д.

Председатель "Сильной России" Антон Цветков, в интервью Pravda. Ru рассказал о том, почему, собственно, вообще возникла необходимость в таком "общественном аудите".

По его словам, о колоссальном количестве "ляпов" в учебниках первыми заговорили родители школьников и их бабушки и дедушки — "люди, которые своей кровью и ратным трудом писали историю нашей Родины". То есть те, кто заинтересован в том, чтобы будущие поколения не стали "Иванами, родства непомнящими".

"Чаще всего об ошибках в учебниках говорится в общем, без ссылок на конкретные абзацы или параграфы, названия учебников, издательства. Мы решили провести полный аудит учебных пособий по отечественной истории. Наша цель — выявление ошибок, их систематизация, анализ путем открытого экспертного обсуждения. А потом уже — доведение до Минобра и Минпросвета", — пояснил Цветков.

Он сообщил также, что работа уже начата: эксперты, вошедшие в состав рабочей группы скупили все "известные" учебники — их список в скором времени будет вывешен на сайте и в соцсетях "Сильной России" (если вдруг какого-то учебника в списке не окажется — а это вполне может быть, учитывая их огромное количество), то любой человек сможет внести дополнения.

"Приглашаем всех граждан включаться в общественный аудит и вносить свои предложения по содержанию и наполнению учебников отечественной истории", — говорит Антон Цветков.

Первые итоги общественного аудита будут подведены к 25 июня.

К слову, о том, что многие учебники, по которым сегодня учатся российские школьники, содержат ошибки, а то и вообще откровенно малограмотны, Pravda. Ru писала ещё в 2013 году:

В безграмотных учебниках виноваты родители школьников

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