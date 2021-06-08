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Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники

Общество

Современные школьные учебники истории вызывают у многих вопросы — уж слишком большое количество фактических ошибок, искажающих прошлое страны и мира, смещающих акценты и не дающих подрастающему поколению знаний о реальных событиях в них содержится.

Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники

Поскольку Минпросвещения никак не может навести порядок, заняться этим решили общественные организации. Инициатором выступило общероссийское движение "Сильная Россия", которое сформировало рабочую группу из историков, педагогов, политологов, а также авторитетных представителей общественности: ветеранов войны, учёных, представителей коренных народов и национальных диаспор и т. д.

Председатель "Сильной России" Антон Цветков, в интервью Pravda. Ru рассказал о том, почему, собственно, вообще возникла необходимость в таком "общественном аудите".

По его словам, о колоссальном количестве "ляпов" в учебниках первыми заговорили родители школьников и их бабушки и дедушки — "люди, которые своей кровью и ратным трудом писали историю нашей Родины". То есть те, кто заинтересован в том, чтобы будущие поколения не стали "Иванами, родства непомнящими".

"Чаще всего об ошибках в учебниках говорится в общем, без ссылок на конкретные абзацы или параграфы, названия учебников, издательства. Мы решили провести полный аудит учебных пособий по отечественной истории. Наша цель — выявление ошибок, их систематизация, анализ путем открытого экспертного обсуждения. А потом уже — доведение до Минобра и Минпросвета", — пояснил Цветков.

Он сообщил также, что работа уже начата: эксперты, вошедшие в состав рабочей группы скупили все "известные" учебники — их список в скором времени будет вывешен на сайте и в соцсетях "Сильной России" (если вдруг какого-то учебника в списке не окажется — а это вполне может быть, учитывая их огромное количество), то любой человек сможет внести дополнения.

"Приглашаем всех граждан включаться в общественный аудит и вносить свои предложения по содержанию и наполнению учебников отечественной истории", — говорит Антон Цветков.

Первые итоги общественного аудита будут подведены к 25 июня.

К слову, о том, что многие учебники, по которым сегодня учатся российские школьники, содержат ошибки, а то и вообще откровенно малограмотны, Pravda. Ru писала ещё в 2013 году:

В безграмотных учебниках виноваты родители школьников

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Можно ли доверять учебникам?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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