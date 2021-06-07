Россия очень нуждается в трудовых мигрантах. Особенно остро их дефицит ощущается в строительной отрасли. С этой целью власти РФ решили упростить въезд иностранным гражданам, поэтому в настоящее время рассматривается вопрос проведения обязательной вакцинации приезжих.
"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию", — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
Он отметил, что на сегодняшний день главная проблема строительной сферы России — это дефицит трудовых мигрантов. Отсутствие рабочих рук в период пандемии нанесла серьёзный удар по отрасли, добавил Хуснуллин.
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