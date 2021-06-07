В Краснодарском крае и Крыму обнаружили смертельно опасных комаров

В Краснодарском крае и Крыму появились два новых вида опасных комаров. Речь идёт о желтолихорадочных комарах Aedes aegypti и корейских Aedes koreicus, сообщил URA. RU кандидат биологических наук Алексей Халин.

Aedes aegypti переносят вирус денге, а Aedes koreicus — вирус жёлтой лихорадки, чикунгуньи и Зика.

По словам специалистов, в перспективе эти виды комаров могут "захватить" новые зоны обитания.

Aedes koreicus — потенциальный переносчик вируса японского энцефалита.

Появление новых видов комаров вызвано потеплением климата. Кроме того, возможен завоз их яиц через автопокрышки, путешествия туристов и активные международные грузоперевозки.

Если после укуса комара появились такие симптомы, как повышение температура, озноб, слабость в мышцах, головная боли или боли в суставах, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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