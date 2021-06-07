Накануне коллекторская организация НАПКА направила претензию председателю Следственного Комитета Российской Федерации с просьбой проверить высказывания политика Виталия Милонова по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и привлечь к нему меры наказания.
Дело в том, что Виталий Милонов неоднократно оскорблял коллекторов в телеэфирах и на радиостанциях, сравнивая их с животными, а также резко говорил о том, что лишил бы пенсий и половой принадлежности.
Ассоциация провела лингвистической экспертизу, вследствие чего было установлено, что в словах депутата Госдумы есть оскорбление сотрудников коллекторских агентств: как группы лиц, так и социальный группы.
Штраф по статье 282 составляет от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
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