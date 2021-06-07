Мороженое проверят на "детекторе лжи"

Как отличить настоящее мороженое от продукта, только маскирующегося под него, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 июня все выпускаемое в России качественное мороженое маркируется. "Честный знак" на его упаковке подтверждает, что технология производства лакомства соблюдена, пишет ТАСС. О старте проекта было объявлено давно, но некоторые производители до последнего откладывали закупку необходимого оборудования в расчете на перенос сроков. Этого не произошло. В результате встал вопрос о временной остановке производственных линий на выпускающих мороженое заводах в Туле и Омске.

Как сообщил председатель совета директоров ЦРПТ (российского оператора системы маркировки) Михаил Дубин, к перебоям поставок вкусного товара в магазины это не приведет и повышения цен не вызовет.

"Сформирован запас продукции на складах", — объяснил он свою уверенность в том, что все будет хорошо.

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