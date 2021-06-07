В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской

Кинокритик Андрей Плахов сообщил о смерти народного артиста России Валерия Лонского. Режиссёр, сценарист и продюсер скончался в возрасте 80 лет в больнице в Коммунарке.

Причиной смерти стал коронавирус. Вместе с ним была госпитализирована жена Надежда, которая сейчас находится в реанимации.

Валерий Лонской

Лонской закончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1970 году. Он снимал сюжеты для "Ералаша", после чего стал режиссёром 13 фильмов.

В 2001 году Лонской получил звание Народного артиста России.