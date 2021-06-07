Кинокритик Андрей Плахов сообщил о смерти народного артиста России Валерия Лонского. Режиссёр, сценарист и продюсер скончался в возрасте 80 лет в больнице в Коммунарке.
Причиной смерти стал коронавирус. Вместе с ним была госпитализирована жена Надежда, которая сейчас находится в реанимации.
Лонской закончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1970 году. Он снимал сюжеты для "Ералаша", после чего стал режиссёром 13 фильмов.
В 2001 году Лонской получил звание Народного артиста России.
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