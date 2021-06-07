В Госдуме отреагировали на предложение раздавать деньги россиянам

Депутат Госдумы Олег Шеин прокомментировал предположение главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в скором времени ведущие страны мира будут выплачивать гражданам безусловный базовый доход.

По мнению Шеина, подобная мера может быть реализована и в России. Для этого необходимо провести налоговую перестройку и заставить корпорации платить больше в бюджет. Депутат считает, что крупные компании находятся в "налоговом раю".

"Если мы идем вперед, то мы начинаем смотреть, что же мы меняем. Первая история — налоговые льготы. Вторая история — офшоры как внешние, так и внутренние. Третья история — прогрессивная шкала налогов, в том числе подоходного налога", — приводит URA.RU слова Шеина.

Безусловный базовый доход — предполагаемая мера, при которой государство выплачивает гражданам ежемесячно определённую сумму без каких-либо условий.

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